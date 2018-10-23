В Киеве отопление подали в 63% коммунальных домов

По состоянию на утро 23 октября в Киеве к услуге централизованного отопление подключили 63% жилых домов, обслуживаемых коммунальными жилищно- эксплуатационными участками. Дома ОСМД, ЖСК, ведомственные и инвестиционные подключены на 36%, поскольку тепло туда подается по индивидуальным заявкам, сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петро Пантелеев.

Отопление в жилые дома столицы начали подключать в субботу, 20 октября, в связи с похолоданием. При этом заместитель председателя КГГА добавил, что подключение осуществляется согласно графику, который согласован всеми службами, в частности КП "Киевтеплоэнерго", ПАО "Киевгаз" и жилищно- эксплуатационными организациями. Этот график учитывает и состояние сетей, и количество повреждений, которые происходят традиционно во время пуска тепла в городе.

"Также выполняются работы для обеспечения горячей водой около 5% абонентов, которые еще без горячей воды по причине повреждения сетей", - сказал Петр Пантелеев.

Всего в городе работают сорок четыре аварийные бригады и почти двести единиц спецаварийной техники КП "Киевтеплоэнерго", которые должны оперативно ликвидировать повреждения, чтобы восстановить киевлянам горячее водоснабжение и включить отопление.

Директор СП "Киевские тепловые сети" КП "Киевтеплоэнерго" Василий Деревицкий отметил, что из-за большой изношенности сетей, более 70%, а также длительное отсутствие теплоносителя в трубах после подачи горячей воды количество повреждений тепломагистралей значительно возросла. Так в течение 13-22 октября было зафиксировано более 468 повреждений, 391 из которых уже ликвидированы.

"Наши аварийные бригады работают в круглосуточном режиме, и не только аварийные, но и большинство персонала работает над ускорением предоставления услуг. На сегодня мы имеем 44 аварийные бригады, а также над включением тепла для города Киева работают более 3400 сотрудников линейного персонала, которые обеспечивают подключение, получение нарядов и допусков", - сказал Деревицкий.

Как сообщалось, 13 октября КП "Киевтеплоэнерго" начало возобновление горячего водоснабжения киевлянам. Без горячей воды пока остаются те адреса, где было обнаружено повреждение сетей. Больше всего это в Шевченковском, Подольском, Оболонском и Святошинском районах.

15 октября в Киеве стартовал отопительный сезон. По состоянию на сегодня КП "Киевтеплоэнерго" подключило к теплу 96% потребителей социальной сферы, находящихся в зоне обслуживания предприятия, а 20 октября к централизованному отоплению начали подключать жилые дома киевлян.