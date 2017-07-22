В Киеве отремонтируют 21 бюветный комплекс в этом году

До конца года в столице планируют построить четыре новые скважины и осуществить капремонт 21 бюветного комплекса, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"На балансе "Киевводфонд" находится 190 бюветных комплексов столицы. К 2020 году городские власти планируют отремонтировать и восстановить работу всех бюветов, ведь есть около 30, которые не работают по разным причинам. Это будут различные виды работ: строительство новых скважин, замена насосного оборудования, благоустройство территории и тому подобное. Уже в этом году мы выполним капремонт 21 бювета, строительство 4 артезианских скважин", - сказал заместитель главы КГГА Петр Пантелеев, инспектируя отремонтированный бювет в Деснянском районе на улице Драйзера.

Также П.Пантелеев напомнил, что за последние два года выполнен капитальный ремонт 76 бюветных комплексов, построено 11 новых артезианских скважин.

"Каждый построенный или отремонтированный бювет дает возможность киевлянам бесплатно использовать" живую "артезианскую воду для питья и приготовления пищи. Это вода, качество которой постоянно контролируется. Так, например, в 2015 году мы обнаружили, что вода в бювете на Драйзера не соответствовала санитарным нормам . и уже в 2016 году началось проектирование новой артезианской скважины. Новая скважина имеет глубину 277 м. Это юрский водоносный горизонт, вода в котором соответствует Государственным санитарным правилам и нормам и не требует доочистки, поэтому является полностью натуральной", - отметил заместитель главы КГГА.