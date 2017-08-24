В Киеве памятник воинам АТО облили краской

В День независимости Украины вандалы облили белой краской недавно установленный в Киеве памятник героям АТО в виде вонзенного в карту России меча. Об этом на странице в Facebook сообщил киевлянин Максим Романченко.

Торжественное открытие нового памятника героям АТО состоялось в Киеве 15 августа. Монумент представляет собой меч, вонзенный в карту России. Памятник символизирует будущую победу украинских воинов над врагами Украины. Обошелся памятник в 120 тыс. грн. Средства полгода совместно собирали волонтеры и воины-добровольцы, которые защищали Украину на востоке.

Фото: Памятник героям АТО (facebook.com/maksim.romancenko)

Напомним, что открытый в Киеве памятник погибшим в АТО украинским воинам вызвал негодование в РФ. Российский политик Франц Клинцевич заявил, что монумент в столице Украины снесут первым.

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