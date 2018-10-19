В Киеве парень выпрыгнул с 25 этажа

В Киеве парень выпал из окна 25-этажного дома на Харьковском шоссе. По предварительной информации, он покончил с собой.

Пострадавшего обнаружили местные жители и сразу же вызвали "скорую". Медикам оставалось только констатировать смерть. От полученных травм он скончался на месте.

Личность погибшего не установлена. Полиция высказала предположение, что он проживал по адресу, где и произошла трагедия, поскольку был в домашних тапочках, пишет "Информатор".

Во время осмотра на балконе 24 этажа обнаружили мобильный телефон, деньги и бутылку виски. Вместе с личными вещами на балконе обнаружили следы рвотных масс.