В Киеве переименовали два театра

В четверг, 6 апреля, в ходе пленарного заседания Киевского городского совета депутаты приняли решение "О переименовании некоторых театрально- зрелищных учреждений культуры коммунальной собственности территориальной общины города Киева". Об этом сообщается на сайте Киевского городского совета.

Так, "Киевский муниципальный академический театр кукол" переименован в коммунальное учреждение "Театрально-зрелищное заведение культуры" Киевский муниципальный академический театр кукол на левом берегу Днепра ".

Теперь в названии присутствует географическое расположение театра. Данное нововведение необходимо для жителей Киева и туристов, так многие люди, купив билеты в кукольный театр на левом берегу Днепра, приходили на спектакль в кукольный театр в центре города. Для того, чтобы избежать подобных неудобств, руководство театра попросило уточнить расположение театра в названии.

Помимо этого, переименована и "Экспериментальная мастерская "Театр марионеток". Из названия было убрано слово "экспериментальный", это связано с тем, что театр создали более 20 лет назад, в течение которых он доказал, что может работать как полноценный учреждение культуры. Теперь театр называется "Театрально-зрелищное заведение культуры" Творческая мастерская "Театр марионеток".

Данные решения поддержали 84 депутата.

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