В Киеве переименовали музей русского искусства

В четверг, 2 марта, на пленарном заседании Киевского горсовета депутаты приняли решение переименовать Киевский национальный музей русского искусства. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Отныне Киевский национальный музей русского искусства будет носить название Национальный музей "Киевская картинная галерея".

Официальное сокращенное название - Киевская национальная картинная галерея. Переименование поддержали 84 депутата.

"Музей русского искусства, где сейчас экспонируется более 13 тысяч культурных памятников, будет носить свое прежнее название. Его открыли в 1922 году как "Киевскую картинную галерею". И именно такое имя заведения нужно вернуть", - заявила глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры, туризма и информационной политики Виктория Муха.

Она отметила, что решение о переименовании было принято без учета мнения сотрудников заведения, поскольку, согласно законодательству, вопрос переименования относится к компетенции учредителя музея, которым является Киевсовет.

Вместе с тем, комиссия по вопросам культуры обращалась к трудовому коллективу музея, однако "конструктивного диалога не получилось".