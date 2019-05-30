В Киеве переименуют еще шесть улиц

На заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам культуры, туризма и информационной политики депутаты согласовали ряд переименований улиц города Киева.

Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

В частности, улицу Димитрова в Деснянском районе планируют переименовать на улицу Никифора Дровняка; улицу Выборгскую в Соломенском районе на улицу Олексы Тихого; улицу Панельную в Днепровском районе на улицу Андрея Аболмасова; улицу Российскую в Дарницком районе на улицу Юрия Литвинского; улицу Подвойского в Шевченковском районе на улицу Юрия Глушко; улицу Ивана Шевцова в Шевченковском районе на улицу Василия Макуха.

Отмечается, что все переименования прошли общественные обсуждения на едином веб-портале территориальной громады в специальной рубрике Е-ГОРОД.

Соответствующие переименование должен утвердить еще Киевсовет на пленарном заседании.