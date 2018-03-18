В Киеве перекрыли доступ к посольству России

В Киеве утром 18 марта перекрыли подступ к посольству России в Украине. Об этом сообщает корреспондент Радіо Свобода Марьян Кушнир.

"Воздухофлотский проспект перекрыт, подступы к посольству России перекрыты. Собираются активисты против выборов России", - говорится в сообщении в сети Twitter.

Аналогичные меры безопасности приняты также вблизи консульств России во Львове, Харькове и Одессе.

16 марта Министерство внутренних дел Украины заявило, что 18 марта, в день проведения в России президентских выборов, на территорию российских дипломатических представительств в Украине (посольства в Киеве, генеральных консульств во Львове, Одессе и Харькове) граждане России допускаться не будут, за исключением лиц с дипломатическим статусом. В министерстве также добавили: "Учитывая публичные акции протеста в украинском обществе, пренебрежение со стороны России законными требованиями украинской стороны, чтобы избежать провокаций и возможных тяжелых последствий, подразделения Нацполиции и Нацгвардии обеспечат в этот день надлежащую охрану всех дипломатических представительств и учреждений, а также прилегающих к ним территорий, согласно Венской конвенции".

МВД призвало дипломатов и граждан России "подчиниться законным требованиям Украины - не провоцировать ситуацию, соблюдать порядок и законы Украины".

В России в ответ обвинили Украину в "нарушении международных обязательств и международного права" и даже во "вмешательстве во внутренние дела России" - не говоря о юридической квалификации действий самой России, которая в 2014 году аннексировала Крым, а сейчас пытается провести на полуострове выборы своего президента, вопреки нормам и требованиям международного права.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин еще 23 февраля сообщал, что украинская сторона направила ноту в МИД России, в которой выразила "решительный протест против выборов президента России на территории оккупированного Крыма", также Украина предостерегла от попыток организации выборов на территории оккупированного Донбасса и подчеркнула, что не может быть никаких выборов в диппредставительстве России в Украине "без полного выполнения первых двух условий". Ни о каких реакции на это российской стороны сообщений не было, Москва заявляла, что откроет в Украине в день выборов четыре участка для голосования.

Украина призвала мир не признавать незаконных выборов президента России в Крыму. Ряд отдельных стран и межгосударственных объединений, в частности, Европейский союз, уже подтвердили, что не будет признавать этих результатов.

Выборы президента России проводят 18 марта 2018 года - годовщину российской аннексии Крыма. В них принимают участие восемь кандидатов - Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский.