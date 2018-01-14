В Киеве планируют реконструировать Центральный пляж на Трухановом острове

Власти планируют в текущем году на Центральном пляже Киева провести ряд мероприятий по реконструкции территории: обновить песок, расчистить дно в прибрежной зоне Днепра, обустроить территорию пляжа современным оборудованием, создать спасательную службу.

Об этом заявил директор коммунального предприятия "Киевские парки" Денис Пивнев, передает zagorodna.com.

По его словам, вход и отдых на пляже останется бесплатным. Для удобства отдыхающих в летний период на Центральный пляж будет ходить специальная маршрутка, проезд в которой тоже будет бесплатным. Кроме того, предусмотрено запустить по территории электрокары, за проезд на которых плата будет взиматься.

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