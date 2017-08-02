В Киеве по подозрению в педофилии задержан двукратный олимпийский чемпион

Двукратный олимпийский чемпион по дзюдо австриец Петер Зайзенбахер был задержан в Киеве по подозрению в педофилии.

Спортсмену было предъявлено обвинение в сексуальном насилии в отношении двух несовершеннолетних девушек. Он тренировал их в Вене в начале 2000-х годов. В этот период девушки были младше 14 лет. В случае обвинительного приговора ему грозит до 10 лет тюрьмы.

"В связи с ордером на задержание, выданным в декабре 2016 года Земельным уголовным судом Вены, и интенсивными поисковыми мероприятиями компетентных органов по розыску в Грузии и в Украине обвиняемый Петер Зайзенбахер был задержан 1 августа в полдень в своем доме в Киеве", - сказала представитель Земельного уголовного суда Вены судья Кристина Зальцборн.

56-летний Петер Зайзенбахер завоевал золото на Олимпиадах 1984 и 1988 годов. На Играх 2012 года он тренировал сборную Грузии, на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро - сборную Азербайджана.

По материалам: iSport.ua