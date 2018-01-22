В Киеве по случаю Дня Соборности Украины 22 января пройдет ряд мероприятий.

В частности, состоится церемония торжественного возложения цветов к памятнику Т.Г. Шевченко и М.С. Грушевскому при участии руководства государства и города.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной администрации.

Также цветы будут возлагать к памятникам, памятным знакам и местам захоронений выдающихся деятелей Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики, борцов за независимость Украины в ХХ веке, погибших участников Революции Достоинства и антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях.

Кроме того, 22 января на мосту им. Е.О. Патона состоится акция "День Соборности Украины", а на тротуарной части ул. Крещатик (от Европейской до Бессарабской площади) в тот же день будет проходить Всеукраинская казначейская акция "Объединим Украину".

Ко дню Соборности в музеях и библиотеках города откроют экспозиции по истории УНР и ЗУНР, которые расскажут о том, какую роль они сыграли в процессе получения Украиной независимости. Также будут организованы читательские конференции, книжные тематические выставки, фотовыставки и тому подобное. Читайте также: Порошенко примет участие в мероприятиях ко Дню Соборности

На время проведеня мероприятий ко Дню Соборности возможно ограничение движения транспорта с соответствующим внесением изменений в движение общественного транспорта в местах проведения мероприятий. 12 января с 11:00 до 12:00 движение транспорта запретят на ул. Архитектора Городецкого, а именно: от ул. Крещатик до ул. Заньковецкой в обоих направлениях.