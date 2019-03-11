В Киев уже пришла метеорологическая весна

В столице в течение 8-9 марта были побиты четыре температурных рекорда, в частности, по среднесуточной температуре воздуха.

В течение прошлых выходных, 8-9 марта, в Киеве побиты четыре температурных рекорда. Об этом в понедельник, 11 марта, сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

В частности, указано, что 8 марта в столице среднесуточная температура воздуха впервые за 139 лет составляла +10,1°С, что на 1,6°С выше предыдущего рекордного значения температуры для этого дня в 2016 году.

По данным метеорологов, в этот день был побит и рекорд максимальной температуры воздуха, которая после полудня достигла +17,7°С, что на 2,9°С выше климатической нормы.

"9 марта в Киеве температура самой теплой ночи за 139 лет наблюдения не опустилась ниже 7,0°С, что на 1,7°С выше, чем это было в 2016 году. Среднесуточная температура воздуха составила +10,5°С, что на 2,2°С теплее предыдущего рекордного значения 1975 года", - говорится в сообщении.

Как подчеркивается, по климатическому календарю такие среднесуточные температуры соответствуют 21-22 апреля.

"Обращает на себя внимание то, что трое из рекордов побили на 2-3°С те, которые были установлены только три года назад. Упомянутые рекорды убедительно свидетельствуют об ускорении темпов глобального потепления, ведь ранее рекорды не обновлялись десятилетиями", - отметил директор обсерватории Александр Косовец.

Напомним, 17 февраля в Киеве был установлен первый температурный рекорд в 2019 году. Тогда среднесуточная температура воздуха составила +4,6°, что стало рекордом за 139 лет наблюдений.

Также сообщалось, что метеорологическая весна в этом году пришла в Киев на неделю раньше климатической нормы.

