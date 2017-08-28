В Киеве почти на два месяца ограничат движение по Южному мосту

Движение транспорта с проспекта Николая Бажана на Надднепрянское шоссе в Киеве будет частично ограничено в связи с проведением работ по капитальному ремонту деформационных швов на эстакадном съезде с Южного мостового перехода. Об этом сообщается на официальном сайте коммунальной корпорации "Киевавтодор".

Отмечается, что движение транспорта частично ограничат с 10:00 28 августа до 23 октября этого года.

"Корпорация "Киевавтодор" просит извинения за временные неудобства и с пониманием отнестись к трудностям трафика, связанных с выполнением ремонтных работ", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в среду, 16 августа, на столичном Крещатике будет ограничено движение транспорта в связи с репетицией парада в честь Дня Независимости Украины.