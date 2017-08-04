В Киеве почти на неделю ограничат движение на мосту Патона

Движение транспортных средств по мосту Патона в Киеве ограничат с 8:00 субботы, 5 августа, до 21:00 четверга, 10 августа. Об этом сообщает коммунальная корпорация "Киевавтодор" на своей странице в Facebook.

Ограничительные меры связаны с проведением ремонтных работ, в ходе которых планируется восстановить бортовой камень, поврежденный в результате дорожно- транспортного происшествия.

Движение транспортных средств ограничат в первой полосе движение в направлении проспекта Соборности.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, движение транспортных средств в центре Киева ограничат в связи с проведением мероприятий по случаю второй годовщины Дня Национальной полиции Украины.

Напомним, что заместитель руководителя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев заявил, что в Киеве возобновлено движение по Харьковскому шоссе.