В Киеве почтили память погибших в Иловайской трагедии (фото)

В столице прошли акции, посвященные погибшим в Иловайской трагедии.

Утром 29 августа в центре Киева на Михайловской площади и возле российского посольства прошли акции, посвященные погибшим в Иловайской трагедии.

Об этом сообщают корреспонденты "Нашего Киева" и очевидцы событий.

В акции на Михайловской площади принимали участие бойцы батальона "Донбас" и участники других добровольческих объединений, а также родственники погибших.

Также акция памяти погибших прошла около посольства РФ на Воздухофлотском проспекте, 8.

Об этой акции в Facebook рассказали ее очевидцы и участники. В акции под посольством РФ приняли участие несколько десятков человек. Они держали в руках флаги Украины и плакаты.

Организаторы установили перед посольством белые могильные кресты, в память о погибших из-за обмана российского командования украинских военных.

Наш Киев

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