В Киеве попрощались с легендарным Григорием Чапкисом:

18 июня 2021, 14:53 Общество Источник: ТСН.ua

Прощание началось около 11:15. С утра пришло около полсотни людей. Гроб с легендарным украинским хореографом стоит в холле Национальной Филармонии. Из родных присутствуют восемь человек, а также коллеги и студенты, отмечается, что много молодежи. Из популярных звезд пока никто замечен не был. Дочь Григория Николаевича не сдержала слез. Сын Григория Николаевича также не смог совладать с эмоциями и заплакал. Он привел своего сына, чтобы внук попрощался с дедушкой.