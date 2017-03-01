В Киеве построят переход между парком "Крещатый" и Владимирской горкой

Мэр Киева Виталий Кличко подписал распоряжение No218, согласно которому в Киеве построят мостовой пешеходно-велосипедный переход между парками "Крещатый" и "Владимирская горка" в Печерском и Шевченковском районах. Благодаря этому будет организовано безопасное пешеходное и велосипедное движение. Об этом сообщается на официальном сайте Киевской городской государственной администрации.

Коммунальному предприятию "Инженерный центр" поручили получить исходные данные для проектирования, определить генеральные проектную и подрядную организации для выполнения работ. Также предприятие обязано получить разрешения на проведение работ от Министерства культуры Украины, Департамента культуры КГГА и Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

Финансировать работы будут согласно Программе экономического и социального развития Киева.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в четверг, 2 марта, движение автотранспорта по бульвару Леси Украинки в Киеве будет частично ограничено.