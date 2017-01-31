В Киеве появились пять троллейбусов с камерами видеонаблюдения

Во вторник, 31 января, в Киев прибыли пять новых троллейбусов, которые оснащены кондиционерами, системами автономного хода и видеонаблюдения. Об этом сообщил заместитель главы КГГА Илья Сагайдак, передает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что троллейбусы будут максимально комфортными и удобными для пассажиров, поскольку они оборудованы современными системами кондиционирования в кабине водителя и в салоне.

"Основной особенностью новых "Богданов" является система автономного хода, которая позволит троллейбусу проехать 1 км со скоростью 10 км/ч без использования штанг. Благодаря этому троллейбусы смогут объезжать аварийные участки и меньше стоять в пробках. Для пассажиров троллейбусы будут максимально комфортными и удобными - они оборудованы современными системами кондиционирования в кабине водителя и в салоне. Для маломобильных групп населения также созданы комфортные условия - оборудованы места для колесных кресел, поручни, поясные ремни, средства сигнализации водителю, а также установлены пандусы. Уровень низкого пола составляет 100%", - написал Сагайдак на своей странице в Facebook.

Все пять новых троллейбусов "Богдан" направлены в троллейбусное депо No 2.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, по итогам 2016 года Киевский метрополитен получил прибыль в размере 76,1 миллиона гривен. Таких положительных результатов удалось достичь впервые за 15 лет. К примеру, в 2014 году убыток предприятия составил 756 млн грн, а в 2015 году - 119 млн грн.

В то же время предприятие заявляет, что вопрос изменения тарифа пока не рассматривается, а финансовые показатели в настоящее время находятся на рассмотрении в профильных департаментах Киевской городской государственной администрации.