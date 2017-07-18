В Киеве появился единственный в Украине суперкар за 7 млн грн (фото)

В Киеве удалось заснять невиданный доселе в Украине суперкар McLaren 650S Spider, стоимостью более 7 миллионов гривен.

Об автонаходке сообщил сайт "ТопЖыр".



Журналисты отмечают, что на украинских дорогах куда чаще можно увидеть Porsche, Ferrari или Lamborghini.



Издание также сообщает, что из семейства McLaren в Украину впервые был завезен суперкар McLaren MP4-12C еще четыре года назад. Со временем он сменил своего владельца (возможно, не одного) и перебрался в Одессу. Однако, журналисты убеждены, что 650S Spider с откидным верхом в Украине точно первый.



Модель этого суперкара начали выпускать в 2014 году. Его начальная цена– без малого $300 тысяч или свыше 7 миллионов гривен. Какого года выпуска данный экземпляр – информации нет.



Технические характеристики McLaren 650S Spider гласят, что максимальная скорость ограничена на отметке в 335 км в час, а разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 3,3 секунды. Мотор – объемом 3,8 литра и мощностью 650 л.с.



Источник: obozrevatel.com

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