В Киеве при получении взятки задержали проректора академии водного транспорта

Нацполиция и прокуроры Киева задержали при получении взятки первого проректора Киевской государственной академии водного транспорта имени гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного.

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Как отмечается, проректор требовал 25 тыс. гривен за содействие в зачислении на II курс заочной формы обучения при переводе в академию с другого вуза. Его задержали "на горячем" сразу после получения второй части взятки.

Указано, что по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Напомним, ранее в Одессе один из замначальников Южного военного округа попался на взятке 350 тыс. гривен.

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