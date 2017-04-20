В Киеве продавцов и официантов обяжут говорить на украинском

Киевсовет решил украинизировать сферу обслуживания в Киеве, обязав работников ресторанов и магазинов разговаривать на украинском языке.

Такое решение в первом чтении поддержал 91 депутат, сообщает пресс-служба Киевсовета.

- Установить, что в Киеве языком работы, делопроизводства и документации органов местного самоуправления, предприятий учреждений и организаций коммунальной формы собственности является государственный язык - украинский. Также рекламные объявления, вывески, плакаты, афиши, сообщения и другие формы аудио- и визуальной продукции, ценники должны выполняться на украинском языке, - отметил инициатор решения депутат Юрий Сиротюк.

По его словам, переходить на иностранный язык стоит только тогда, когда сам клиент об этом попросит.

В то же время иностранную вывеску можно будет установить только с переводом на украинский язык или с транслитерацией равновеликим шрифтом.

Меню во всех заведениях сферы общественного питания и торговли также должно предоставляться на украинском языке.

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