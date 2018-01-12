В Киеве продолжает расти количество заболевших корью: большинство из них - дети

Среди 57 больных детей до 17 лет и 17 взрослых.

В Киеве количество больных корью возросло за сутки на 8 человек - до 74.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госпродпотребслужбы Украины в. Киеве.

"По состоянию на утро 12.01.2018 г. в ГУ "Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины" поступило 74 экстренных сообщения о случаях кори, среди которых 57 детей до 17 лет и 17 взрослых", - информируют в Госпродпотребслужбе.

Болеют дети разных возрастных групп. Самое высокое число больных зарегистрировано среди детей в возрасте 5-9 лет - 46,5%. Среди детей дошкольных учебных заведений зарегистрировано 17 случаев, детей школьного возраста - 30 случаев.

Как сообщал УНИАН, 10 января первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник заявлял, что за 10 дней этого года в столице зафиксирован 61 случай заболевания корью, из них 49 - у детей. За весь прошлый год в Киеве больных корью было зарегистрировано около 80 человек. В городе начал работать оперативный штаб, который будет осуществлять мониторинг ситуации, а также введены предупредительные и профилактические мероприятия для недопущения эпидемии кори. Вспышки болезни были зарегистрированы в 5 дошкольных и школьных коллективах, и один случай в цирке "Кобзов", где заболел взрослый сотрудник.

По состоянию на утро 11 января в Киеве было зафиксировано 66 случаев заболевания корью, из них 54 - дети.