В Киеве произошел скандал с названием нового ТРЦ

В Киеве члены "Домового комитета "Полиграфический" возмущены названием нового ТРЦ на Лесном массиве "Lesnaya Mall". Они направили в Кабмин соответствующее письмо. Об этом сообщает "Киеввласть".

Людей возмутило то, что название торгового центра образовано в результате транслитерации слова "Лесная" с русского языка. Поэтому неравнодушные жители Киева просят власть не допустить этого.

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Проект ТРЦ (Визуализация: NAI Ukraine)

"Русский язык не является региональным языком в Киеве, а также является официальным языком Российской Федерации, которая оккупировала часть Украины и ведет агрессивную политику в отношении нашего государства. Согласно статье 10 Конституции Украины, государственным языком в Украине является украинский язык", - говорится в письме.

Кабмин просят недопустить такого названия ТРЦ, а в случае принятого названия просто переименовать его на "Lisova Mall".