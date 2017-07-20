В Киеве проходит акция памяти Павла Шеремета

В Киеве проходит акция памяти погибшего год назад журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает "Громадське ТБ".

Участники собираются на месте гибели Павал Шеремета - на пересечении улиц Хмельницкого и Франко. На месте взрыва уже собралось немало активистов и журналистов. Играют песни группы Dire Straits, творчество которой любил погибший журналист.

После этого запланировано шествие к зданий силовых ведомств и на улицу Банковую к Администрации президента, где участники акции будут требовать результатов расследования преступления, поскольку за год никто так не был арестован или обвинен.

Ранее в Европарламенте призвали Украину завершить расследование дела об убийстве Шеремета.

Слово і Діло

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