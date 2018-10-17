В Киеве проходит акция профсоюзов, требующих от Кабмина и Рады минимальной зарплаты в 7,7 тыс. грн

В центре Киева проходит всеукраинская акция протеста профсоюзов, среди требований которых - установление минимальной заработной платы на уровне не ниже 7,7 тыс. грн.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", по состоянию на 10:20 на Майдане Независимости собралось несколько тысяч активистов. Затем митингующие двинулись по улице Крещатик и к зданию Кабинета министров. У Дома правительства пройдет большой митинг, на котором и будут оглашены требования профсоюзов.

В руках активисты держат флаги профсоюзных организаций и плакаты со своими требованиями.

Акция приурочена к "Международному дню борьбы с бедностью" и проходит под лозунгом "Достоинство человеку, работу Украине, благосостояние семье!".

Ранее отмечалось, что причинами проведения акции являются: низкий уровень жизни и зарплаты большинства украинцев, высокие цены на коммунальные услуги, рост цен на товары, продукты, топливо и проезд, коммерциализация бюджетной и социальной сфер, выезд граждан за границу в поисках работы и заявления власти об очередном повышении цены на газ.

Главными требованиями, которые будут выдвинуты к Верховной Раде, правительству и работодателям, являются: обеспечение приоритетности развития отечественного производства для создания рабочих мест; установление с 1 января 2019 года размера минимальной зарплаты на уровне не менее 7 тыс. 700 грн, минимальной пенсии - 2 тыс. 840 грн и прожиточного минимума для трудоспособных лиц - 5 тыс. 167 грн; расходы на образование в размере 7% ВВП и на здравоохранение - 5% ВВП в государственном бюджете на 2019 год; неотложно вернуть долги по заработным платам более чем 100 тыс. работникам; остановить рейдерство имущества профсоюзов и наступление на их права.

Кроме того, у профсоюзов есть множество отраслевых требований.

Акция проходит мирно.