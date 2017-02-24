В Киеве прокуратура изъяла три тонны российской настойки "Боярышник"

В Киеве сотрудники прокуратуры изъяли три тонны косметического лосьона "Боярышник", который был изготовлен в Российской Федерации.

"Боярышник" был удален в ходе обысков, проведенных в незаконном цеха по производству алкогольных изделий, который располагался на территоииы одного из гаражно-строительных кооперативов в Голосеевском районе столицы, сообщают в пресс-службе ведомства .

"Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли 3 тонны косметического лосьона под названием" Боярышник "российского производства, который, вероятно, использовался для изготовления суррогата" , - отмечают в прокуратуре Киева. Обыски проводились в рамках уже зарегистрированного по ч. 3 ст. 204 УК Украины уголовного дела.

Также в ходе обысков сотрудники прокуратуры обнаружили 3 тонны готовой к реализации водки "Пшеничная", которая была упакована в "ТетраПак", 500 литров коньячных изделий, а также устройства для изготовления и фасовки алкогольных изделий.

"В настоящее время проводятся следственные действия для установления лиц, причастных к организации внесения данного преступления, а также каналы снабжения и сбыта фальсификата" , - добавляют в прокуратуре столицы.

Напомним, что массовое отравление произошло в Иркутске , среди пострадавших - мужчины и женщины в возрасте 35-50 лет. Оказалось, что все они употребляли концентрат для принятия ванн под названием "Боярышник". Согласно этикетке, он якобы содержит 93% спирта этилового, экстракт боярышника. В ходе экспертизы оказалось, что "Боярышник" содержал метанол и антифриз. Сообщалось, что причиной отравления был метиловый спирт .

Общее количество госпитализированных составляет 123 человека, из них 76 умерли.