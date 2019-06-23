В Киеве прошел марш за права ЛГБТ-сообщества, колонну участников атаковали

В Киеве прошел Марш равенства в защиту прав ЛГБТ-сообщества.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

В 10 утра колонна участников двинулась с улицы Владимирской.

Через несколько минут после начала акции противники Марша ворвались в колонну. Один мужчина напал на участников, его задержала полиция. Еще несколько человек окутали начало колонны тканевым баннером, из-за чего возникла потасовка.

"Полиция мгновенно разогнала нападавших и шествие направилось дале по ул. Владимирской, бульвару Шевченко и ул. Терещенковской на площадь Льва Толстого", - пишет Укринформ.

Акция закончилась на площади Льва Толстого. Организаторы просят быстро покинуть место, поскольку в предыдущие годы были случаи, когда на участников марша напали после окончания шествия в метро или на прилегающих улицах. Часть людей уезжает на автобусах, часть - через станцию метро "Театральная".