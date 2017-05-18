В Киеве прошла акция к годовщине депортации крымских татар (фото)

18 мая 2017, 10:42
 Общество Источник: Крым.Реалии
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 Киеве 17 мая на Майдане Независимости прошла акция "Зажги огонек в своем сердце", посвященная 73-й годовщине депортации крымскотатарского народа. На площади из свечей выложили герб Украины, тамгу (герб крымских татар), а также контуры Крымского полуострова с числом "73".

Кроме того, была выложена надпись "No Genocide!". Впервые акция проводилась по инициативе Крымскотатарского Молодежного Центра в Симферополе в 2007 году. В последующие годы география проведения акции расширялась.

киевляне, крымские татары, туристы. 1

В акции приняли участие около сотни человек: киевляне, крымские татары, туристы.

Перед началом акции участники выложили из свечей контуры герба Украины, тамги (герба крымских татар), а также контуры полуострова Крым с числом &laquo;73&raquo;.&nbsp; &nbsp; 2

Перед началом акции участники выложили из свечей контуры герба Украины, тамги (герба крымских татар), а также контуры полуострова Крым с числом «73». 
 

В зажигании огней приняли участие все присутствующие 4

В зажигании огней приняли участие все присутствующие

Дети помогали проведению акции наравне со взрослыми 7

Дети помогали проведению акции наравне со взрослыми

через 70 лет после депортации, в 2014 году, Россия аннексировала Крым, а крымских татар снова начали ущемлять в правах 8

История повторяется: через 70 лет после депортации, в 2014 году, Россия аннексировала Крым, а крымских татар снова начали ущемлять в правах

Эскендер Бариев, украинский крымскотатарский политик во время акции 9

Эскендер Бариев, украинский крымскотатарский политик во время акции

Спаленные спички, будто сожженные человеческие судьбы 10

Спаленные спички, будто сожженные человеческие судьбы

11 Из колонок в это время звучало стихотворение Лилии Буджуровой &laquo;Когда мы вернемся&raquo; 12

Из колонок в это время звучало стихотворение Лилии Буджуровой «Когда мы вернемся»

13 12 ноября 2015 года Верховная Рада Украины признала депортацию коренного народа Крыма геноцидом и провозгласила 18 мая Днем памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 14

12 ноября 2015 года Верховная Рада Украины признала депортацию коренного народа Крыма геноцидом и провозгласила 18 мая Днем памяти жертв геноцида крымскотатарского народа

Более 50 украинских граждан стали политзаключенными и незаконно удерживаются в России и оккупированном Россией Крыму. Большинство из них &ndash;&nbsp;крымские татары 15

Более 50 украинских граждан стали политзаключенными и незаконно удерживаются в России и оккупированном Россией Крыму. Большинство из них – крымские татары

16 После акции каждый мог взять огонек домой 17

После акции каждый мог взять огонек домой

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Источник: Крым.Реалии
 
 
 