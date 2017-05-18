В Киеве прошла акция к годовщине депортации крымских татар (фото)

Киеве 17 мая на Майдане Независимости прошла акция "Зажги огонек в своем сердце", посвященная 73-й годовщине депортации крымскотатарского народа. На площади из свечей выложили герб Украины, тамгу (герб крымских татар), а также контуры Крымского полуострова с числом "73".
Кроме того, была выложена надпись "No Genocide!". Впервые акция проводилась по инициативе Крымскотатарского Молодежного Центра в Симферополе в 2007 году. В последующие годы география проведения акции расширялась.
1
В акции приняли участие около сотни человек: киевляне, крымские татары, туристы.
2
Перед началом акции участники выложили из свечей контуры герба Украины, тамги (герба крымских татар), а также контуры полуострова Крым с числом «73».
4
В зажигании огней приняли участие все присутствующие
7
Дети помогали проведению акции наравне со взрослыми
8
История повторяется: через 70 лет после депортации, в 2014 году, Россия аннексировала Крым, а крымских татар снова начали ущемлять в правах
9
Эскендер Бариев, украинский крымскотатарский политик во время акции
10
Спаленные спички, будто сожженные человеческие судьбы
11
12
Из колонок в это время звучало стихотворение Лилии Буджуровой «Когда мы вернемся»
13
14
12 ноября 2015 года Верховная Рада Украины признала депортацию коренного народа Крыма геноцидом и провозгласила 18 мая Днем памяти жертв геноцида крымскотатарского народа
15
Более 50 украинских граждан стали политзаключенными и незаконно удерживаются в России и оккупированном Россией Крыму. Большинство из них – крымские татары
16
17
После акции каждый мог взять огонек домой
18