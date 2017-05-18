В Киеве прошла акция к годовщине депортации крымских татар (фото)

Киеве 17 мая на Майдане Независимости прошла акция "Зажги огонек в своем сердце", посвященная 73-й годовщине депортации крымскотатарского народа. На площади из свечей выложили герб Украины, тамгу (герб крымских татар), а также контуры Крымского полуострова с числом "73".

Кроме того, была выложена надпись "No Genocide!". Впервые акция проводилась по инициативе Крымскотатарского Молодежного Центра в Симферополе в 2007 году. В последующие годы география проведения акции расширялась.

101112131415161718