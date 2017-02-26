В Киеве прошла акция ко "Дню сопротивления Крыма российской оккупации"

В центре Киева состоялся марш и митинг крымских татар, ряда украинских общественных организаций и просто не, приуроченный ко "Дню сопротивления Крыма российской оккупации", а также в поддержку проживающих на временно оккупированной РФ территории Крыма.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в воскресенье днем несколько сотен человек собрались на Алее Героев Небесной сотни возле Майдана Независимости.

Участники акции с государственными флагами Украины и национальными флагами крымскотатарского народа, а также портретами удерживаемых в РФ политических заключенных, прошли маршем по маршруту ул.Институтская - Грушевского - Европейская площадь, откуда вернулись на Майдан Независимости, где провели митинг.

Перед собравшимися выступили духовные и политические лидеры крымскотатарского народа, общественные активисты. Выступавшие вспоминали события трехлетней давности в Крыму, подняли проблему политических репрессий на оккупированном Россией полуострове и иных проблемах, возникших после аннексии Крыма РФ.

В резолюции по итогам митинга его участники призвали международное сообщество более активно и решительно использовать все возможные рычаги давления на РФ с тем, чтобы последняя прекратила оккупацию полуострова.

Собравшиеся также призвали власти Украины активнее работать над освобождением политических заключенных во временно оккупированном Крыму, решением проблем внутренне перемещенных лиц и над закреплением в Конституции Украины статуса национально-культурной автономии крымскотатарского народа.