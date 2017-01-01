В Киеве прошло факельное шествие ко Дню рождения Степана Бандеры

Факельное шествие по случаю Дня рождения Степана Бандеры прошло в воскресенье, 1 января, в Киеве.

Об этом сообщает 112 Украина.

Как сообщается, факельное шествие по случаю дня рождения Бандеры прошло по центральным улицам Киева. Люди держали в руках портреты Бандеры и Шухевича, флаги Украины, красно-черные флаги.

Участники акции прошли по ул. Владимирской, бульвару Тараса Шевченко, по Крещатику. Завершилось факельное шествие на Майдане Независимости пением гимна Украины.

Как сообщается, к акции присоединились более тысячи человек.

Фото: ВО Свобода / Facebook