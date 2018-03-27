В Киеве проверят соблюдение норм пожарной безопасности в ТРЦ

В Украине до сих пор действует мораторий на проверки соответствия нормам пожарной безопасности

В Киеве обследуют системы пожарной безопасности в торгово-развлекательных центрах, комплексах и других учреждениях массового пребывания людей. Соответствующее поручение дал мэр столицы Виталий Кличко, сообщил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

С просьбой безотлагательно организовать совместные проверки городская власть обратилась в Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.

Решение о проверках продиктовано необходимостью недопущения трагедии, которая произошла в торговом центре в Кемерово (РФ), передает слова Пантелеева пресс-служба КГГА.

"Обращаю внимание владельцев торгово-развлекательных заведений, других учреждений массового пребывания людей на необходимость упорядочить и обеспечить надежную работу систем противопожарной безопасности", - отметил заммэра Киева.

Поручение касается всех сфер жизнедеятельности города, ведь соблюдение требований техногенной и пожарной безопасности является необходимым условием деятельности каждого учреждения, каждой организации.

Совладелец ТРЦ Dream Town на Оболони Гарик Корогодский еще утром написал, что готов к любым проверкам.

Следует отметить, что в Украине действует мораторий на проверки бизнеса. Впервые он был введен еще в августе 2014 года тогдашним премьером Арсением Яценюком. Тот мораторий действовал только до конца 2014 года и запрещал контролирующим органам проводить любые виды проверок, кроме как по согласию Кабмина или заявлению самого предприятия, и не распространялся на Государственную фискальную службу Украины. Потом он каждый год продлевался Верховной Радой, правда список исключений понемногу расширялся.

В 2018 году 20 контролирующих органов смогут приходить к бизнесу с плановыми проверками, несмотря на мораторий. Так, с проверками могут приходить ГСЧС (в части осуществления государственного надзора в отношении учреждений оздоровления и отдыха детей, интернатных учреждений, учреждений дошкольного образования, общего среднего образования, профессионального образования, специализированного образования, а также субъектов хозяйствования с высокой степенью риска (в том числе объектов топливно- энергетического, военно-промышленного комплексов, объектов повышенной опасности, химически опасных объектов и объектов высотного строительства).

Напомним, пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы, и где в воскресенье было много детей. Было выяснено, что в ТЦ уже неделю не работала автоматическая пожарная сигнализация, а исправную принудительную систему оповещения после начала возгорания не включил охранник ТЦ.

По последним данным, при пожаре погибли 64 человека, в том числе более 40 детей, есть также госпитализированные и пропавшие без вести.