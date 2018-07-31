В Киеве пять человек отравились шаурмой. Об этом в комментарии изданию Korrespondent.net сообщил начальник столичной Госпродуктпотребслужбы Олег Рубан.

"В понедельник, 30 июля, к нам поступило сообщение от одной из больниц Киева, что к ним с признаками отравления доставлены пять человек. У всех были одни и те же признаки - рвота, температура, диарея", - отметил Рубан.

Он добавил, что все пострадавшие накануне ели шаурму, купленную в киоске недалеко от станции метро "Дарница". Отмечается, что сейчас специалисты Госпродуктпотребслужбы проверяют столичные киоски по продаже шаурмы.

Во избежание отравления, в Госпродпотребслужбе советуют не покупать продукты для употребления в пищу в непроверенных местах, особенно, при температуре воздуха +28-30 градусов, так как без применения надлежащих мер по хранению уже через час они могут испортиться.