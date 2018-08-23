В Киеве развернули самый длинный флаг Украины (фото)

В мероприятии, которое прошло на столичном проспекте Бажана, приняли участие более 500 человек

В Киеве сегодня утром установили национальный рекорд, развернув на улицах самый длинный государственный флаг Украины. Об этом сообщает "Информатор".

Длина флага составляет 2700 метров. Каждые 100 метров - это один символичный год независимости государства. Флаг развернули вдоль проспекта Николая Бажана от улицы Ларисы Руденко до Харьковской площади. Участие в акции могли принять все желающие.

Фото: Информатор Киев

В торжественном установлении рекорда приняли участие более полутысячи человек. Примечательно, что разворачивали и сворачивали рекордное знамя при помощи автомобиля с установленной на нем огромной катушкой.

Как известно, в Украине сегодня празднуют День государственного флага, а уже завтра страна отметит 27-ю годовщину своей Независимости.