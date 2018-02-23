В Киеве развернут 24 дополнительных пункта обогрева из-за сильного похолодания

Киевская городская государственная администрация с пятницы, 23 февраля, развернула дополнительно 24 пункта обогрева в связи с понижением температуры воздуха. Об этом говорится в сообщении КГГА, передают Українські Новини.

"С 23 февраля во всех районах столицы будут развернуты дополнительные 24 пункта обогрева в связи с резким снижением температуры воздуха", - сказано в нем.

Всего на период сильных морозов в Киеве будут работать 44 пункта обогрева, 18 из которых - в круглосуточном режиме.

Дополнительные пункты обогрева открыты с 7:00 пятницы на период сильных морозов.

Помещение пунктов обогрева оборудованы специальными местами для сидения, где можно отдохнуть, выпить горячего чая и согреться.

Как сообщали Українські Новини, Киевская городская государственная администрация предупреждает о снижении температуры 25 февраля до -16 градусов ночью.