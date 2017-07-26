В Киеве рынок на Лесной снесли по решению суда - мэрия

Мэрия не имеет отношения к сносу торговых точек на Лесном массиве.

Часть торговых рядов возле метро Лесная снесли исполнительные службы Деснянского района по решению суда. Об этом заявил первый заместитель директора Департамента городского благоустройства и сохранения естественной среды Тарас Панчий, сообщается на сайте мэрии Киева.

"Ни одно структурное подразделение Киевской городской государственной администрации: ни Департамент городского благоустройства, ни Киевблагоустройство, участия в этом демонтаже не принимало", - подчеркнул Панчий.

Он пояснил, что ситуация с данной территорией вызывала большую коллизию: земельный участок, на котором расположены незаконные временные сооружения, находился в аренде и, соответственно, арендатор платил средства за ее аренду.

"Арендатор подал в суд для освобождения земельного участка от самовольно установленных МАФов. Суд, в свою очередь, выдал решение о демонтаже временных сооружений, который и состоялся сегодня", - отметил Панчий.

Кроме того, по информации Департамента земельных ресурсов, использования данного земельного участка происходило не за ее целевым назначением.

В 2004 году территория была предоставлена для строительства торгового центра, а по факту на ней развивали свою деятельность незаконно установлены временные сооружения без соответствующих взносов в городской бюджет.