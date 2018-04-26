В Киеве с 1 мая начинается подготовка к реконструкции Шулявского путепровода

С 1 мая в Киеве начинается подготовка к реконструкции транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с ул.Вадима Гетьмана (Шулявский путепровод), в связи с чем в Киевской городской государственной администрации (КГГА) прорабатывается схема движения на время проведения работ.

"Для регулирования движения будет установлено 3 светофора, перенесена контактная сеть для бесперебойного движения троллейбусов и вынесены МАФы с радиуса проведения реконструкции", - сообщает в четверг пресс-служба КГГА.

Ориентировочная продолжительность строительства – 17 месяцев.

В настоящее время предусмотрены изменения: движение по улице Александра Довженко - улице Вадима Гетьмана (в сторону Караваевых дач) будет осуществляться по улицам: Антона Цедика (ул. Эжена Потье), Петра Нестерова с выездом на проспект Победы (на этом участке проспекта Победы будет установлен временный светофор), Гарматной, Выборгской и возвращением на ул. Вадима Гетьмана.

В движении по улице Вадима Гетьмана – ул.Александра Довженко (в сторону ул. Е.Телиги) будет сохранен существующий выезд на проспект Победы с возможностью прямого пересечения проспекта с выездом на ул.А.Довженко (на этом участке также будет установлен временный светофор).

Кроме того односторонними будут улицы Антона Цедика (Эжена Потье) до ул.Петра Нестерова и ул. Петра Нестерова в направлении проспекта Победы (будет установлен временный светофор).

Троллейбусное движение со стороны Севастопольской площади по ул. Вадима Гетьмана будет иметь конечную остановку "Индустриальный мост". Со стороны ул.Телиги по ул.Александра Довженко - "Ивана Гонты".

Пешеходы будут пользоваться подземными и наземным переходом, где также будут установлены светофор.

"По поручению городского головы Виталия Кличко, движение транспорта по путепроводу через проспект Победы планируется пустить уже до конца этого года", - говорится в сообщении.