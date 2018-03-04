В Киеве с фасада музея Леси Украинки похитили бюст поэтессы

В воскресенье, 4 марта, c фасада здания Музея Леси Украинки в Киеве неизвестные украли бюст поэтессы

Об этом пишет пресс-служба Музея выдающихся деятелей украинской культуры на странице в Facebook, сообщает "ДС".

"Цинично украдено бюст Леси Украинки с памятной доской, который уже более 40 лет украшал и выделял мемориальный дом в Киеве по ул. Саксаганского, 97. Здесь с 1899 по 1909 жила Леся Украинка и ее семья, а с 1960 г.. работает музей поэтессы", - говорится в сообщении.

Правоохранители открыли по данному факту уголовное производство.