В Киеве сгорел дотла автомобиль сына Гонтаревой: подробности



В Киеве сгорел автомобиль сына Гонтаревой.

Пожарные подозревают поджог, но точную причину установит экспертиза

В Киеве сгорел автомобиль сына экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, которую недавно сбила машина в Лондоне. От фастбэка класса Гран Туризмо Audi А7 практически ничего не осталось. Инцидент произошел на ул. Владимирская, 69, около полуночи. Об этом передает "Информатор".

Автомобиль стоял в арке за закрытым забором.

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По словам жителей соседних домов, машиной пользовался старший сын Валерии Гонтаревой Антон.

Пожарные оперативно прибыли на место происшествия, но машина все таки сгорела полностью. Спасатели подозревают, что имел место поджог - в некоторых местах огонь "съел" авто значительно сильнее, чем в других. Точную причину установит экспертиза.

Отмечается, что в прошлогодней декларации Гонтаревой автомобиль Audi А7 не указывался.

Как указывается в онлайн-сервисе проверки компаний YouControl, в одной из квартир дома на улице Владимирской, 69, находится офис компании "Ревизион", одним из совладельцев и бенефициаром которой является Антон Олегович Гонтарев.

В описании компании говорится, что Антон Гонтарев также проживает на улице Владимирской.

Добавим, что в результате инцидента пострадавших нет.

На месте происшествия работали полицейские и спасатели. Все обстоятельства выясняются.

Ранее сообщалось, что Печерский райсуд Киева разрешил ГБР применить в отношении бывшей главы Нацбанка Валерию Гонтареву силовой привод на допрос. Решение было принято еще 27 августа. В документах говорится, что Гонтарева является фигурантом дела о злоупотреблении служебным положением с целью получения неправомерной выгоды.

Напомним, 28 июля в Дарницком районе Киева сгорел мужчина в гараже вместе с автомобилем.