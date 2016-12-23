В Киеве снесли МАФы возле метро "Харьковская" (фото)

В столице рано утром снесли очередной рынок из МАФов. По словам очевидцев, бульдозеры разнесли рынок из ларьков на Харьковском массиве. В частности, были демонтированы МАФы на Ревуцкого, 40.

Об этом сообщает СЕГОДНЯ.

От ларьков осталась лишь груда смятых металлических конструкций.

Напомним, в Киеве коммунальщики за последнее время демонтировали несколько мини-базаров, состоящий из ларьков. Так, недавно были снесены ларьки неподалеку от станций метро "Петровка" и "Оболонь".

Демонтаж далеко не всегда проходит спокойно. В частности, при сносе ларьков возле станции метро "Политехнический институт" вчера ночью пострадали пять человек, двое из них - сотрудники полиции.