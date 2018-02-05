В Киеве снова подорожали маршрутки

С сегодняшнего дня, 5 февраля, в некоторых маршрутках Киева проезд подорожал на одну гривню. "В связи с ростом цен на топливо, масла и запчасти предприятие вынуждено установить с 5 февраля 2018 года на маршруте No233 тариф семь гривень", - отмечается в объявлении для пассажиров в одной из маршруток.

Некоторые пассажиры выразили возмущение. "Зарплаты так не поднимают, как стоимость проезда каждую неделю", - сказал один из киевлян, передает ЛигаБизнесИнформ.

В пригородных маршрутках Киева подорожал проезд

Напомним, дизельное топливо и бензины начали дорожать с 7 сентября. Всего с 7 сентября по 30 января средняя стоимость бензина марки А-92 выросла на 5,79 грн/л, А-95 - на 5,79 грн/л, А95+ - на 5,85 грн/л, а ДТ прибавило 6,30 грн/л.

По состоянию на 29 января на 53 киевских маршрутах увеличили стоимость проезда на 1 гривню.