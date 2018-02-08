В Киеве станцию метро "Петровка" переименовали на "Почайна"

Депутаты Киевского городского совета проголосовали за переименование столичной станции метро "Петровка" на "Почайна". Об этом сообщили в пресс- службе Киевсовета.

"Станция метро "Петровка" переименована в "Почайна" - в соответствии с названием реки "Почайна", которая является одной из древнейших в Киеве", - говорится в сообщении.

Также согласно документу "Куреневско-Красноармейская" линия столичной подземки получила новое название "Оболонско-Теремковская".

Отмечается, что за соответствующее решение проголосовали 70 депутатов.

Общественные обсуждения о переименовании станции метро "Петровка" проходили с 29 мая до 29 июля 2017 года. Новое название ("Почайна") поддержали 80% граждан, которые присоединились к голосованию.