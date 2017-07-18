В Киеве только два пляжа безопасны для купания

В Киеве купание разрешено только на двух водных объектах - "Пуща Водица" и "Вербный", сообщает пресс-служба главного управления Госпродпотребслужбы столицы.
По информации Киевского городского лабораторного центра МЗ Украины, в столице безопасно купаться можно на территории Пущей Водицы и в озере Вербное (ул. Приозерная, Оболонский район).
В других водоемах пробы воды не соответствуют нормативным показателям.
Отмечается, что городской лабораторный центр еженедельно проводит исследования поверхностных вод и песка и о полученных результатах информируют общественность.
В июне прошлого года санэпидемслужба рекомендовала не купаться в Черном море на лучших пляжах Одессы: "Отрада", "Дельфин", "Аркадия", "Чайка", "Курортный" и "Золотой берег".