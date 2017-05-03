В Киеве установили подземные мега-боксы для мусора

Киевская городская государственная администрация (КГГА) намерена установить 100 подземных контейнеров для твердых бытовых отходов (ТБО) до 2018 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэра Киева, председателя КГГА Виталия Кличко, передают Українські Новини.

"В центральной части города уже устанавливают 50 таких контейнеров, а до конца года их количество увеличится до 100 единиц", - сказано в нем.

1 новый подземный контейнер имеет объем в 5 куб. м и заменяет 5 обычных открытых контейнеров.

Фото: facebook.com/permalink

По словам Кличко, подобные контейнеры оборудованы солнечными информационными панелями и специальными датчиками, передающими информацию диспетчеру о заполнении бака и необходимости вывоза мусора.

Контейнеры оборудованы системой автоматического пожаротушения.

Подземный бокс для мусора устанавливаю возле Пейзажной аллеи. Фото: facebook.com/permalink

Контейнер для мусора на Андреевском спуске. Фото: facebook.com/valentyn.mondryivskyy

Также замглавы КГГА Петр Пантелеев написал на своей странице в Facebook об установлении подземных контейнеров для мусора возле Пейзажной аллеи.

"Весь мусор находится под землей, в 5 куб. м боксе. Ни запаха (что особенно важно в жаркие периоды), ни грязи во дворе. А еще большая экономия пространства, ведь один такой подземный бак заменяет 4-5 обычных железных контейнеров", - написал Пантелеев.