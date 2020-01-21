В Киеве устроили обыски в магазинах "Конфискат"

Сотрудники полиции Киева и столичного управления Фискальной службы во вторник, 21 января, пришли с обысками в сеть магазинов "Конфискат". Следственные действия проводятся по 17 адресам в рамках производства по ч. 3 ст. 229 - незаконное использование бренда.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

По версии следствия, через торговую сеть продают фальсифицированные товары (одежда, обувь, сумки), маркированные известными мировыми брендами.

"Кроме того, наличие и реализация фальсифицированной продукции, официально не ввозилась в Украину, может свидетельствовать о ее контрафактное изготовление в Украине или ввоз в Украину с сокрытием от таможенного контроля либо вообще вне его", - заявили в прокуратуре.

Название торговой сети в сообщении не приводится, но его проиллюстрировали кадром из недавнего сюжета "24 канала" о магазинах конфиската.

Напомним, что магазины, где якобы продают конфискованную одежду, обувь и косметику, на самом деле торгуют товарами из Китая и Турции. Настоящий конфискат продается на электронных аукционах госпредприятия СЕТАМ (Система электронных торгов арестованным имуществом) и хранится на складах этой компании.

В 2017 году журналисты LB.ua побывали на складах киевского СЕТАМа, куда в основном привозят таможенный конфискат и арестованное судом имущество должников из Киева и Киевской области.