В Киеве увеличилось число заболевших гриппом и ОРВИ

В Киеве зарегистрировано 23 тыс. 258 больных гриппом и ОРВИ, что на 7,2% выше предыдущей недели.

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Николая Поворозник, которого цитирует сайт КГГА.

Отмечается, что интенсивность эпидемического процесса в столице остается на характерном для данного периода уровне - показатель заболеваемости составил 800,2, что ниже эпидемпорога на 25,7%.

"По сравнению с предыдущей неделей наблюдается рост заболеваемости как среди взрослого, так и детского населения. Зафиксирован рост заболеваемости среди взрослых на 2,7%, а среди детей - на 9,1%. В структуре заболеваемости дети составляют 70,1%, на предыдущей неделе этот показатель составлял 68,7%. Среди школьников зарегистрировано незначительный рост заболеваемости, 6811 случаев, что составляет 41,7% (за 5 неделю 6172 - 41,6% от общего количества заболевших детей) и 29,3% (за 5 неделю - 28,6%) от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью", - отметил Поворозник.

По его словам, всего госпитализированы 297 человек, из них - 216 детей.

"За текущую неделю в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения вакцинировано против гриппа 81 человек, с начала эпидемического сезона - 12 540 человек, из них - 2747 детей", - добавил Поворозник.

Он также сообщил, что учебный процесс приостановлен в школе No 160 Дарницкого района.

Напомним, за прошлую неделю гриппом заболели 183 тыс. украинцев. При этом, ни в одной из областей эпидемический порог не превышен.