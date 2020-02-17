В Киеве в феврале зафиксировали два температурных рекорда

В феврале синоптики зафиксировали два "ночных" температурных рекорда 15 и 17 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, информирует УНН.

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 15 февраля киевляне пережили самую теплую ночь за 140 лет наблюдений. Столбик термометра не опустился ночью ниже 2,3°С, что на 1,4°С теплее чем в 1950 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ночь на 17 февраля в Киеве оказалась также теплой. Столбик термометра не опустился ночью ниже 1,8 ° С, что на 0,1°С теплее чем в 1974 году.