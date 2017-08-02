В Киеве в ходе вооруженного ограбления похитили 5 млн гривен

В Киеве пятеро неизвестных в ходе вооруженного ограбления похитили 5 млн гривен, полиция объявила план "Перехват" по розыску авто злоумышленников, передает "Эспрессо".

Сообщается, что инцидент произошел на бульваре Леси Украинки, 24. Пятеро вооруженных преступников в камуфляжной форме в ходе ограбления похитили 5 млн гривен. Полиция объявила план "Перехват" по розыску авто Audi A4 серебристого цвета, на котором скрылись злоумышленники. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове трое злоумышленников совершили вооруженное ограбление. Преступники ворвались в дом и, угрожая ножами и пистолетом, завладели 10 тыс. долларов и 50 тыс. гривен, после чего скрылись в неизвестном направлении. В доме находились пять человек, их грабители связали скотчем. Кроме того, при возвращении домой одного из членов семьи грабители ранили его.