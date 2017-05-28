В Киеве в воскресенье ограничат движение транспорта в связи с Пробегом под каштанами и велогонкой (список улиц)

В Киеве в воскресенье, 28 мая, движение транспорта будет ограничено из-за проведения благотворительного "Пробега под каштанами" и международной велогонки по случаю Дня столицы.

Как сообщила пресс-служба Киевской городской госадминистрации, с 08.00 до 16.00 во время проведения международной велогонки "Race Horizon Park Classic" перекроют движение транспорта по маршруту: ул. Николая Гринченко - ул. Кировоградская - просп. Валерия Лобановского - ул. Андрея Головко - ул. Соломенская - ул. Протасов Яр.

Кроме того, с 09.00 до 12.00 движение транспорта перекроют во время проведения 25-го Открытого легкоатлетического благотворительного "Пробега под каштанами" по маршруту: Михайловская площадь - Владимирский проезд - Софийская площадь - ул. Владимирская - ул. Богдана Хмельницкого - ул. Крещатик - Майдан Независимости.

Также с 23.00 27 мая до 06.00 28 мая для монтажа оборудования площадок старта и финиша пробега перекроют для проезда часть Владимирского проезда от перекрестка с улицей Большой Житомирской до перекрестка с улицей Малой Житомирской.