В Киеве вандалы окрасили реку Лыбедь

В столице неизвестные окрасили воду в реке Лыбедь в зеленый цвет.

Соответствующее видео выложили пользователи в Facebook.

А вот от окрашенные 12 сентября фонтаны на Майдане Независимости и Подоле коммунальщиком пришлось чистить весь день. Сначала из них слили воду, потом помыли и запустили вновь, говорится в сюжете программы ТСН.Ранок.

"Чем именно закрасили воду, коммунальщики не говорят. И не исключают, что столичные фонтаны могут отключить раньше конца сентября, если хулиганы не успокоятся", - отмечает СМИ.