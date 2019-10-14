В Киеве ветераны АТО проводят акцию "Нет капитуляции!" (видео)

В Киеве в понедельник, 14 октября, ветераны АТО проводят марш "Нет капитуляции!" против реализации так называемой "формулы Штайнмайера" в решении конфликта на Донбассе.

В мероприятии принимают участие несколько тысяч активистов, на митинге можно увидеть государственные флаги и красно-черные флаги.

Указано, что активисты начали акцию возле парка имени Тараса Шевченко, они сформировались в колонну и планируют пройти по центру Киева к Майдану Независимости, где провести вече.

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Впереди шествия идут мужчины в военной форме и несут плакат с надписью "Нет капитуляции!".

Ранее участие в акции 14 октября подтвердили организации "Правый сектор", ВОО "Ветеранское братство", "Демократическая сокира", ОО "Дело общин"; "Национальный корпус" и полк "Азов".

Напомним, президент Владимир Зеленский 1 октября заявил, что Украина согласовала текст "формулы Штайнмайера" и договорилась о разведении сил у Золотого и Петровского на Донбассе.

По словам президента, формула предусматривает принятие в Украине временного закона об особом статусе Донбасса, который станет постоянным при условии, что ОБСЕ признает местные выборы на этих территориях демократичными.

Как заявил Зеленский, в новом законе не будет пересечено ни одной "красной линии" и "не будет никогда никакой капитуляции".

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В то же время ряд украинских партий, активисты и общественные деятели выступили с резкой критикой возможности подписания "формулы Штайнмайера". Они считают, что сначала должна быть выполнена часть Минских соглашение, которая касается безопасности. То есть, вывод войск и контроль над границей должны предшествовать выборам и обсуждению статуса Донбасса.

Как известно, массовые акции против "формулы Штайнмайера" состоялись в Киеве и регионах 1 и 6 октября.